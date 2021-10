オランダの工科大で生まれた近未来キャンピングカー、太陽光発電のみで2,896kmを走破

中で暮らせるソーラーカー。

オランダにあるアイントホーフェン工科大学で作られたソーラーカー「Stella Vita」が、学校からスペイン南端のタリファまで1カ月間、太陽光発電のみで2,896kmの走行を達成しました。

出発は9月19日で、到着は10月17日。アイントホーフェンからベルギーのブリュッセル、フランスのパリとボルドー、スペインのマドリードといった主要都市を経由し、各地で歓迎を受けたり工科大学などを訪問しつつ、ロードトリップを満喫したようです。

What a city Madrid was! Thanks to the @NLinSpain we had a lot of inspiring events. They helped us organize events at such beautiful places. We are very thankful for all the help that the Dutch embassy gave us! #solarehv#vita#future#mobility#solar#sunpic.twitter.com/rQvisHZCoY