ポリゴンCGじゃないよ。テスラ販売店ではサイバートラックのティーザー動画が流れている

ドリフトしまくりでパワフルなのがよく分かる。

2022年後半に発売が予定されているTesla(テスラ)の近未来SUV「Cybertruck(サイバートラック)」。まだ1年近く先の話ではありますが、テスラのショールームではもうそのティーザー動画が流れているのだそうです。

草原や建設中のギガ・テキサスで、土煙を上げて爆走している姿が見られます。

