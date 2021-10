｢Xbox Series X｣型冷蔵庫がいよいよ本当に買えるよ。 日本でも買える日がくるかな…

ネットミームが製品化されるなんてねぇ。

「Xbox Series X」が冷蔵庫に似ているというツッコミから、「ミニサイズのをホントに作るよ」と発表していたMicrosoft。前回のお知らせから4カ月が経ち、「Xbox Series X」1/1スケールのレプリカ冷蔵庫「Mini Fridge」がいよいよ発売されることになりました。

The moment you’ve all been waiting for.



Pre order begins for the Xbox Series X ‘Mini Fridge’ on October 19: https://t.co/XcjfXqYnpy#XboxandChill ❄️ pic.twitter.com/gOl2Qf0ZSi