えっ、いったい何が出んの？ Xperiaが10月26日にオンライン発表会だって

えっ?急に! …さっぱりわからない!

XperiaのグローバルTwitterアカウントが、Xperiaの新製品発表を告知しています。日本では2021年10月26日12時からで、発表はYouTubeで行なうとのこと。

Please subscribe to #SonyXperia YouTube to see our exciting announcement on October 26 2021, 12:00 JST / October 25 2021, 23:00 EDT#Sony#Xperia#SonyXperia#ProductAnnouncement