来年登場？ 次期27インチiMacはM1 ProとM1 Maxで｢プロ向け｣iMacに？

「新たなiMac Pro」の可能性が出てきました。

24インチがApple Siliconになったし次は27インチモデルだよね!と、世界中が期待していると思うんですけど、その燃えたぎる期待感に燃料追加です。

リーカーのDylan氏によって、2022年に登場すると言われる次期「プロ向けiMac」の情報が投稿されています。

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022