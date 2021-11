アディダスがメタバース事業に参戦するっぽい

これもひとつのトレンド、ではあるか…。

3本ラインでおなじみのアディダスのブランドラインadidas Originalsの公式Twitterにて、メタバースに関するツイートが投下されています。なんかやるのかい?

ツイート内のリンクからはPOAP(Proof of Attendance Protocol)が数量限定で配布されています(すでに完売)。POAPとは最近話題のNFTを利用した出席証明のようなもので、いわば代替不可なデジタルバッジ。イーサリアムのウォレットアドレスを入力するとゲットできるものでした。Twitterも140人限定で配ってたね。

また、配布先のページにはこんなテキストが。

これはもう、メタバース事業やります予告でしょう。さらにこのツイートから数日後、NFTゲーム「The Sandbox」が反応。同ゲーム内にSandbox名義でadidas Originalsの土地を予約し、アディダス側も「何か作ったほうが良い?」とリプライしてます。

adiVerse anyone? 🤔



What should we build, together in @TheSandboxGame? ⬇️ https://t.co/VbAdIi9cxN