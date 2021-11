ドゥカティの新型eスクーター｢PRO-III｣。レース用EVバイクも開発中！

電動車にかなり力を入れているようです。

イタリアを代表するバイクDucati(ドゥカティ)ですが、意外にもeスクーターを発売しています。以前からある「PRO-I EVO」と「PRO-II」を経て、今度はもっとも技術面が向上したという「PRO-III」へと進化しました。

「PRO-III」は専用アプリと接続する仕様。NFCチップが埋め込まれたタグを、ハンドル中央のLED画面に近付けて起動するようになりました。

画面では最高時速6、15、20、25kmに設定できたり、速度や電池残量などの情報が確認できる上、USBポートもあるのでスマホの充電もできちゃいます。

駆動系は350Wのブラシレスモーターと468Whの充電池を搭載し、1回の充電で最大50kmを走ることができます。ついでにタイヤは10インチのチューブレスなので、パンクすることはありませんね。

妙に90年代のバイクっぽいデザインを感じる、「PRO-III」のお値段は799ユーロ(約10万5000円)とのこと。ドゥカティのeスクーターは割と早いスパンで進化しているので、今後もどんどん出てきそうな気がします。ですがeバイクもいろいろあるので、どれにしようか迷っちゃいますね。

時流に乗って電動の乗り物を売るのは良いとして、待望の電動大型バイクはいつ登場するのでしょうか? その答えは2023年、「MotoE」レーシング・シリーズに向けて、今ドゥカティはEVバイクを準備しています。

Ducati enters a new era of electric. Following an agreement signed between Ducati and Dorna Sports, Ducati will produce the bikes for the FIM Enel MotoE World Cup starting from the 2023 season.Learn more here – https://t.co/xVU9diTNLB#Ducati#Dorna#MotoE#Electricpic.twitter.com/Wd24jiTLrc