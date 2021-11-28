  • NEW
  • CATEGORY
  • TAG
  • FEATURE

    タグ一覧へ

      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング
      Image: Amazon

      ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

      昨日9:00にスタートした｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

      1位 Fire TV Stick

      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      2位 Fire TV Stick 4K Max

      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      3位 Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)

      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

      2,712円（セール特価20%・678円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      4位 2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き

      2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き
      2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き

      27,384円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）

      5位 ロジクール PCスピーカー

      ロジクール PCスピーカー パソコン用 Z120BW ホワイト ステレオ 2ch コンパクト USB給電式 3.5mm入力対応 国内正規品 2年間メーカー保証
      ロジクール PCスピーカー パソコン用 Z120BW ホワイト ステレオ 2ch コンパクト USB給電式 3.5mm入力対応 国内正規品 2年間メーカー保証

      1,050円（セール特価36%・600円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      6位 SwitchBot スイッチボット SwitchBot Hub Mini

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      7位 Samsung EVO Plus SDカード 64GB

      Samsung EVO Plus SDカード 64GB SDXC UHS-1 U1 100MB/s MB-SC64H/EC 国内正規保証品
      Samsung EVO Plus SDカード 64GB SDXC UHS-1 U1 100MB/s MB-SC64H/EC 国内正規保証品

      848円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）

      8位 Echo Dot 第3世代

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      9位 【新型】Echo Show 5（エコーショー5） 第2世代

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      10位 SwitchBot スイッチボット スイッチ（ハブ必要）

      SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応（ハブ必要）
      SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応（ハブ必要）

      2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）


      ＞＞【お得情報】チャージしてから買うとAmazonポイントが貯まる！

      ＞＞ Amazonセール記事一覧はこちら

      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

        あわせて読みたい

        LATEST NEWS

        GIZMODO REVIEWS

        MORE