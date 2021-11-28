【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。
昨日9:00にスタートした｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。
1位 Fire TV Stick
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）
2位 Fire TV Stick 4K Max
新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
3位 Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)
4位 2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き
2021 AirPods Pro MagSafe 充電ケース付き
27,384円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）
5位 ロジクール PCスピーカー
ロジクール PCスピーカー パソコン用 Z120BW ホワイト ステレオ 2ch コンパクト USB給電式 3.5mm入力対応 国内正規品 2年間メーカー保証
1,050円（セール特価36%・600円オフ／2021年12月2日23:59まで）
6位 SwitchBot スイッチボット SwitchBot Hub Mini
SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）
7位 Samsung EVO Plus SDカード 64GB
Samsung EVO Plus SDカード 64GB SDXC UHS-1 U1 100MB/s MB-SC64H/EC 国内正規保証品
848円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）
8位 Echo Dot 第3世代
Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）
9位 【新型】Echo Show 5（エコーショー5） 第2世代
【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）
【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）
10位 SwitchBot スイッチボット スイッチ（ハブ必要）
SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応（ハブ必要）
2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）
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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。