【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。
開催中の｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を大量に紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。
1位 Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)
2位 Fire TV Stick
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）
3位 【新型】Echo Show 5（エコーショー5） 第2世代
【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）
【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）
4位 Fire TV Stick 4K Max
新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
5位 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ
6位 【Amazon.co.jp 限定】マスク プリーツ型
【Amazon.co.jp 限定】マスク プリーツ型 ちいさめサイズ 120枚入 アイリスオーヤマ
1,150円（セール特価44%・904円オフ／2021年12月2日23:59まで）
7位 SwitchBot スイッチボット SwitchBot Hub Mini
SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）
8位 Echo Dot 第3世代
Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）
9位 Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 36個セット
Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 36個セット
707円（セール特価22%・200円オフ／2021年12月2日23:59まで）
10位 【大容量】トップ スーパーナノックス
【大容量】トップ スーパーナノックス 蛍光剤・シリコーン無添加 高濃度 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g おまけ付き
718円（セール特価30%・308円オフ／2021年12月2日23:59まで）
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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。