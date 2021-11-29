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      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング
      Image: Amazon

      ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

      開催中の｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を大量に紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

      1位 Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)

      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

      2,712円（セール特価20%・678円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      2位 Fire TV Stick

      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      3位 【新型】Echo Show 5（エコーショー5） 第2世代

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      4位 Fire TV Stick 4K Max

      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      5位 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入

      1,020円

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

      1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

      1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      6位 【Amazon.co.jp 限定】マスク プリーツ型

      【Amazon.co.jp 限定】マスク プリーツ型 ちいさめサイズ 120枚入 アイリスオーヤマ
      【Amazon.co.jp 限定】マスク プリーツ型 ちいさめサイズ 120枚入 アイリスオーヤマ

      1,150円（セール特価44%・904円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      7位 SwitchBot スイッチボット SwitchBot Hub Mini

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      8位 Echo Dot 第3世代

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      9位 Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 36個セット

      Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 36個セット
      Amazonベーシック 乾電池 単4形 アルカリ 36個セット

      707円（セール特価22%・200円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      10位 【大容量】トップ スーパーナノックス

      【大容量】トップ スーパーナノックス 蛍光剤・シリコーン無添加 高濃度 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g おまけ付き
      【大容量】トップ スーパーナノックス 蛍光剤・シリコーン無添加 高濃度 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g おまけ付き

      718円（セール特価30%・308円オフ／2021年12月2日23:59まで）

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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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