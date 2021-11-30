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      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング
      Image: Amazon


      ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

      開催中の｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を大量に紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

      1位 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入

      1,020円

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

      1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

      1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      2位 タオル研究所 フェイスタオル 5枚セット

      【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 高速吸水 速乾 耐久性 薄手【選べる7色】 Japan Technology
      【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 高速吸水 速乾 耐久性 薄手【選べる7色】 Japan Technology

      1,054円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）

      3位 【新型】Echo Show 5（エコーショー5） 第2世代

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、チャコール

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、グレーシャーホワイト

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、ディープシーブルー
      【新型】Echo Show 5 (エコーショー5) 第2世代 - スマートディスプレイ with Alexa、2メガピクセルカメラ付き、ディープシーブルー

      3,990円（セール特価56%・4990円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      4位 Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)

      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
      Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PPS規格対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

      2,712円（セール特価20%・678円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      5位 Fire TV Stick

      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      6位 Fire TV Stick 4K Max

      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      7位 Echo Dot 第3世代

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      8位 SwitchBot スイッチボット SwitchBot Hub Mini

      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini
      SwitchBot スイッチボット スマートホーム 学習リモコン Alexa - Google Home IFTTT イフト Siriに対応 SwitchBot Hub Mini

      2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      9位 SwitchBot スイッチボット スイッチ（ハブ必要）

      SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応（ハブ必要）
      SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応（ハブ必要）

      2,990円（セール特価25%・900円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      10位 ティファール 衣類スチーマー

      ティファール 衣類スチーマー スチームアイロン アイロン パワフル 連続スチーム 除菌 アクセススチーム ブラック DT8111J0
      ティファール 衣類スチーマー スチームアイロン アイロン パワフル 連続スチーム 除菌 アクセススチーム ブラック DT8111J0

      6,598円（セール特価17%・1341円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      番外編 Amazonギフト券 チャージタイプ

      Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)
      Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)

      5,000円


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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

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