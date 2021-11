iPhone 14 Pro（仮）、ようやくLightningにおさらばできそう？

ようこそUSB-C。

iPhoneの底面に長らく居座っている、Lightningポート。その廃止を今か今かと待っているApple(アップル)ファンの方も多いと思いますが、次期iPhoneのiPhone 14 Pro(仮)でLightningポートが廃止されUSB-Cポートが採用される、との新たな報告が登場しました。

実は私も、個人的にLightningポートの廃止を願っている人のうちの一人。特にマイクのような周辺機器の接続に、USB-Cの方が断然便利なんですよね。Apple製品しか持っていないのに、USB-Cケーブル(iPad Pro用)とLightningケーブルを使い分けるのは無駄の限りです。

Exclusive leak:

I do have certain information that leads me to believe we might end up seeing USB-C in the iPhone 14 Pro.

Full story:https://t.co/78cZNxND0u