もうこれなしでは生きていけない。HHKB Professional HYBRID Type-Sが2,000円オフのセールです【Amazonブラックフライデー】

どれにしようかなー。
キーボード好きなら誰もが知ってるHappy Hacking Keyboard（HHKB）。その最上位機種の｢HHKB Professional HYBRID Type-S｣が2,000円オフのセールになっています。
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨
33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨
33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白
33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）
33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）
33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
それぞれ3万3200円。僕も使ってますけど、これ使っちゃうとほかのキーボード使えなくなっちゃうですよ。打鍵感が心地よすぎて…。魅惑のキーボードなので、購入する際は覚悟が必要ですよ（ほかのキーボード打てなくなるから）。
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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon