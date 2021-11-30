もうこれなしでは生きていけない。HHKB Professional HYBRID Type-Sが2,000円オフのセールです【Amazonブラックフライデー】

どれにしようかなー。

キーボード好きなら誰もが知ってるHappy Hacking Keyboard（HHKB）。その最上位機種の｢HHKB Professional HYBRID Type-S｣が2,000円オフのセールになっています。

それぞれ3万3200円。僕も使ってますけど、これ使っちゃうとほかのキーボード使えなくなっちゃうですよ。打鍵感が心地よすぎて…。魅惑のキーボードなので、購入する際は覚悟が必要ですよ（ほかのキーボード打てなくなるから）。





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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。