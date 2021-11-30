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      もうこれなしでは生きていけない。HHKB Professional HYBRID Type-Sが2,000円オフのセールです【Amazonブラックフライデー】

      • author 三浦一紀
      もうこれなしでは生きていけない。HHKB Professional HYBRID Type-Sが2,000円オフのセールです【Amazonブラックフライデー】
      Image: Amazon

      どれにしようかなー。

      キーボード好きなら誰もが知ってるHappy Hacking Keyboard（HHKB）。その最上位機種の｢HHKB Professional HYBRID Type-S｣が2,000円オフのセールになっています。

      HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨
      HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨
      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白
      HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白
      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白
      HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）
      HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／墨（英語配列）

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）
      HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／白（英語配列）

      33,200円（セール特価6%・2000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      それぞれ3万3200円。僕も使ってますけど、これ使っちゃうとほかのキーボード使えなくなっちゃうですよ。打鍵感が心地よすぎて…。魅惑のキーボードなので、購入する際は覚悟が必要ですよ（ほかのキーボード打てなくなるから）。


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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

      Source: Amazon

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