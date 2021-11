インスタライブにモデレーター機能が追加されるかも

帯に短したすきに長しのような気が…。

Instagramは、クリエーターのエンゲージを活発化させるために、モデレーターを追加できるようにしてインスタライブとストーリーの使い勝手を改良するそうですよ。

リバースエンジニアのAlessandro Paluzzi氏がリークした情報によると、インスタライブにモデレーターを追加できるような動きがあるのだとか。ライブ主催者は、閲覧者リストの中からモデレーターを1人選んで、コメントの管理を任せられるようになるそうです。モデレーターを足したくらいでは、超人気インスタグラマーのライブで絶え間ない滝のように流れていく(流れは逆だけど)コメントを拾うことなんてできないと思うのだけど、何事もトライすることは大切ですよね。

さらに、9to5Macの情報では、モデレーターはコメントやライブへの参加リクエスト、ライブを見ている人からの質問などをオフにできるとのこと。現在は、インスタライブのホストだけがモデレーターになれる仕組みになっています。

#Instagram is working on the ability to add moderators to the live video 👀 pic.twitter.com/Aqp0bVttwR