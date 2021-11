宇宙でタコパ。ISSで自家栽培した青唐辛子で宇宙タコスが完成

月や火星で育てるための実験です。

国際宇宙ステーション(ISS)にて、宇宙で初めて自家栽培された青唐辛子が収穫されました。それらはタコスとして調理され、メーガン・マッカーサー宇宙飛行士が試食。グリルした牛肉と、水で戻したトマト、アーティチョークをトルティーヤで挟んで、宇宙一のタコスが完成したのでした。

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5upic.twitter.com/fJ8yLZuhZS