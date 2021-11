コジマプロダクション、L.A.にエンタメ部署を立ち上げる。新作ゲームがドラマや映画になるかも！

ファンの楽しみが何倍にも。

2015年にコナミから独立し、ゲーム『DEATH STRANDING』が大成功を収めた、小島秀夫監督率いるコジマプロダクション。この度、L.A.にて映画、テレビ、音楽などを制作するエンタメ部署を設立したことが報じられました。

#KojimaProductions are proud to announce that a new business division will be opening in California, USA.This will explore opportunities beyond game development into film, television and other forms of entertainment.Read more: https://t.co/fWUGl1OwPwpic.twitter.com/8dcl7STIQL