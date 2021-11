機関砲やコクピットも忠実に再現。高さ62cmの『スター・ウォーズ』AT-ATがレゴに登場！

自宅でホスの戦いが楽しめる!

『スター・ウォーズ』の劇中にて、4足歩行する全地形対応装甲トランスポート「AT-AT」が、高さ62cmという巨大なレゴになりました。パーツ数は6785個で、幅24cm×奥行き69cmと圧倒的な存在感です。

“We’ve spotted Imperial Walkers”…and they are about to put your home under siege! Introducing the biggest LEGO Star Wars AT-AT to date, from the iconic Ultimate Collector Series. https://t.co/WGcKz1QVwipic.twitter.com/p0yF6exOps