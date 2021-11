今週19日 金曜日の宵の口は月を見て。600年に1度しかない天体ショーです

お天気良いといいですね!

今週11月19日(金)、皆既月食まではいかないんですが、月のほとんどが隠れる部分月食が見られます。それもかなり長時間にわたって、月が徐々に隠れてからほぼ完全に赤銅色になり、再び丸く明るくなる様子が見られます。

国立天文台によれば、日本で月が出る16時27.6分には、すでに月の1割強が影に入った状態で出てきます。その後18時02.9分に月食の割合が最大となり、19時47.4分に月食が終わります。皆既月食に近い長時間の月食ということで、国立天文台では19日16時から20時までライブ配信も行う予定です。

「月食が最大になるときは月のほんの細い部分にしか太陽の光が当たらないので、影の部分の色は皆既月食に特徴的な赤銅色になるだろう」とEarthSkyは伝えています。

LONGEST PARTIAL ECLIPSE of the CENTURY to occur in the Pre-dawn hours of November 19th. Maximum eclipse is at 4:03 AM EST when 97% of the Moon will be eclipsed. At that time it will be high in our western sky. This will also be the longest partial lunar eclipse in 580 years! pic.twitter.com/Xa9ciXLp3V