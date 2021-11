Pixel 6A（仮）にもイヤフォンジャックはないのかもしれない

流れ強まってきました。

最先端Pixelも好きだけど、お得感の強いPixel Aシリーズ好きな人は少なくないはず。今年のPixel 6はすでにお値打ちなので、Pixel 6Aはどうなってしまうの?!と個人的にも期待を高めています。とりあえず「イヤフォンジャックはない」という説が出てますが…。

著名リーカーのSteve Hemmerstoffer (@OnLeaks)さんが、先日、Pixel 6Aはこんな感じになるのではと予想して作ったレンダリング画像を投下。親切にPixel 6と並べた画像までツイートしてくれています。

So... Here comes your very first and very early look at the #Google#Pixel6a! (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions) #FutureSquad



On behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/7kzPc5STEUpic.twitter.com/Us8H6haEh8