Pixel 6の指紋センサ反応遅くない？→Google｢セキュリティ強化によるものです！｣

セキュリティもレスポンスも大事なの。

Pixel 6、なかなか好評ですが、あちこちからスクリーン搭載の指紋センサの反応遅いという声があがっています。その理由、わかりました。強化されたセキュリティによるものなんです。

遅いと言ってもちょっとなんですけどね。同じく画面内センサのGalaxy S21と比較すると、ワンテンポ遅れるなくらい。でも、このワンテンポがしょっちゅう使うスマホだけにイラっとしちゃう。これ気になっている人が多いようで、あるツイートにGoogle公式(Made By Google)がリプで回答しました。

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi