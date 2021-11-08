【楽天お買い物マラソン開催中】Jabraワイヤレスヘッドセット、冷凍うな丼の具10人前などがお買い得

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
楽天市場では、現在、複数ショップでの買い回りでポイントがアップする｢お買いものマラソン｣を 11月11日（木） 1:59 まで開催中。
最大50%と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣では、40%ポイント還元・ワイヤレスヘッドセット｢Jabra Evolve2 85｣や、50%ポイント還元・冷凍うな丼の具10人前など、お得な商品が多数登場しています。
なお、以下の表示価格は2021年 11月8日（月）12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Jabra Evolve2 85 UC Stereo USB-A Black
55,000円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
品質値段 選ばれる うなぎ 鰻 うなぎ蒲焼『うな丼10人前』ポイント10倍 お惣菜おかわり お取寄せグルメ ランキング お惣菜 還暦 冷凍食品 真空パック お得 プリっとした食感福袋 お祝い 内祝い プレゼント 喜ぶ 濃厚な味 大人の週末
11,000円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
最大50%の高還元率！ お買い得商品が多数
Motorola モトローラ simフリースマートフォン moto g7 plus
28,800円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
23,800円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
シャープ プラズマクラスター除加湿空気清浄機 KC-HD70-W
48,800円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
パナソニック Panasonic イオンドライヤー イオニティ EH-NE5B-T
5,630円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
タニタ BC768 体重 体組成計 スマホ 連動 BLE 2色展開 体脂肪率 筋肉量 ホワイト ブラック
8,980円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
タニタ TC-400-IV コンディションセンサー 無線温湿度計 (アイボリー)
10,980円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
セール価格 公式 アンダーアーマー UNDER ARMOUR Tシャツ UAスレッドボーンショートスリーブ トレーニング トレーニングウェア フィットネス ウェア Tシャツ メンズ 1325029 トレーニング tシャツ メンズ ブランド
2,772円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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10,450円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
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8,250円（今なら50%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
【訳あり】ヘルシア 緑茶 うまみ贅沢仕立て(500ml*24本入)【KHD01】【kao00】【t1h】【ヘルシア】
4,147円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
【訳あり】JALスープ アソートパック(40袋入)【meijiAU02】
1,458円（今なら40%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
楽天スーパーDEALの｢24時間タイムセール｣、9日（火）9:59まで
Huawei ファーウェイ Watch GT2 46mm Sports マットブラック
25,080円（今なら30%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
Asus ノートパソコン NB/ダークグレー/11.6”1366x768 WXGA/Celeronプロセッサー N4500/1.1GHz/メインメモリ 4G/ストレージ eMMC 64GB/802.11ac
44,980円（今なら20%ポイント還元・楽天スーパーDEAL）
シロカ コーヒーメーカー コーン式 全自動コーヒーメーカー ミル付き コーヒーマシン (SC-C124・UCC限定仕様) コーヒー豆 2種付き セット
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ふるさと納税も｢買いまわり｣対象！
【ふるさと納税】10-68 オホーツク産ホタテ玉冷大(1kg)
10,000円（北海道紋別市）
【ふるさと納税】【期間限定】 黒毛和牛 切り落とし 大容量 1.8kg 氷温(R)熟成牛 （300g×6）
10,000円（大阪府泉佐野市）
Source: 楽天市場