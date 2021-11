怖すぎるよ！ 斜面を猛スピードで転がり落ちる灼熱のマグマ玉

これがいくつも転がってきたら、なんて考えると怖い…。

石がものすごいスピードで落っこちてくるって考えただけでも怖いんですが、それが燃えているマグマ玉だったらもう地獄です。

でもそれがリアルに起こっているのがスペインにあるラ・パルマ島のクンブレ・ビエハ自然公園の火山。先月の9月19日に噴火して以来、まったく止まる気配なし。ドイツのアルベルト・ルートヴィヒ大学で地球化学を研究するHarri Geigerさんがこの火山の調査を続けていて、火山灰のサンプル採取をしている際に熱々のマグマ玉が煙を立てながらゴロゴロ転がってくるのを目撃しました。

Spallation lava bomb coming down from #LaPalmaVolcano on 27 Oct 2021.#CumbreViejapic.twitter.com/mvKFKn6rme