トラヴィス・スコットのメタバースをリアルでやるとこうなります

死者8名、300人が野営で手当を受ける野戦さながらのカオス…。

11月5日、米ラッパーのトラヴィス・スコットが主催する音楽フェス「Astroworld」がテキサス州ヒューストンで2年ぶりに開かれて、生トラヴィス・スコットのステージをひと目見ようと5万人が参集。トラヴィス登場で興奮が最高潮に達した5日午後9時を回った辺りで前へ押せ押せとなって「人間ジェンガのように」(参加者証言)人が倒れはじめ、逃げようとするファンが前に行こうとするファンに阻まれて退路を断たれて酸欠パニックが発生。少なくとも8名が死亡したほか、大勢の負傷者を出す惨事となりました。

被害規模としては米音楽史上最悪とも言われています。

会場のNRGパークに詰めかけた参加者は約5万人。会場周辺にテントをはって野宿でトラヴィスの到着を待ちわびていたファンもいて、午後2時ごろABC13ニュース取材班が現着したときにはもうご覧のようにVIPセキュリティゲートがもろくも突破され、『World War Z』のような状態になっていました。

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



