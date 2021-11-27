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      【Amazonブラックフライデー】ノイキャンも通話音質も良いのにこのお値段。｢HUAWEI FreeBuds Pro｣が1万円近く安いぞ…

      • author 小暮ひさのり
      【Amazonブラックフライデー】ノイキャンも通話音質も良いのにこのお値段。｢HUAWEI FreeBuds Pro｣が1万円近く安いぞ…
      Image: Amazon

      割引金額間違ってません？

      って思わず二度見。音質も良くて、ノイキャンもよく利いて、通話音質も非常に高い！と、隠れた？名イヤホンとして評価の高い｢HUAWEI FreeBuds Pro｣。

      ざっくり言うとAirPods Proキラー的なポジションに居るヤツで、性能を考えると2万5080円という通常価格も納得。…なんだけど、なんかセールで1万5800円になってんのコレ。

      HUAWEI FreeBuds Pro/カーボンブラック/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
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      15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HUAWEI FreeBuds Pro/セラミックホワイト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
      HUAWEI FreeBuds Pro/セラミックホワイト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】

      15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HUAWEI FreeBuds Pro/シルバーフロスト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
      HUAWEI FreeBuds Pro/シルバーフロスト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】

      15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      HUAWEIのスマホと相性が良いのはモチロン。AndroidやiOSとも接続できるので、環境問わず使えます。イヤホンはコスパ派な方は、このセールのタイミングで！

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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

      Source: Amazon

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