【Amazonブラックフライデー】ノイキャンも通話音質も良いのにこのお値段。｢HUAWEI FreeBuds Pro｣が1万円近く安いぞ…

割引金額間違ってません？
って思わず二度見。音質も良くて、ノイキャンもよく利いて、通話音質も非常に高い！と、隠れた？名イヤホンとして評価の高い｢HUAWEI FreeBuds Pro｣。
ざっくり言うとAirPods Proキラー的なポジションに居るヤツで、性能を考えると2万5080円という通常価格も納得。…なんだけど、なんかセールで1万5800円になってんのコレ。
HUAWEI FreeBuds Pro/カーボンブラック/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HUAWEI FreeBuds Pro/セラミックホワイト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HUAWEI FreeBuds Pro/シルバーフロスト/Bluetoothワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/デュアルデバイス接続/30時間音楽再生 【日本正規代理店品】
15,800円（セール特価37%・9,280円オフ／2021年12月2日23:59まで）
HUAWEIのスマホと相性が良いのはモチロン。AndroidやiOSとも接続できるので、環境問わず使えます。イヤホンはコスパ派な方は、このセールのタイミングで！
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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon