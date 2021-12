6年前にリリースされたFairphone 2にソフトウェアアプデ。Android 10対応に

Fiarphoneへの注目は年々高まっています。

昨今、どの企業もSDGs!と声高に叫んでいますが、スマートフォンメーカーとして早くから独自で取り組んでいるのがオランダのFairphone。ユーザーが自分で修理、アプデして、1つの端末を長く使えることを優先したサステナブルなスマートフォンです。今年Fairphone 4もリリースされましたが、先日、Fairphone 2にソフトウェアアップデートがはいりました。Fairphone 2がリリースされたのは6年前のことなんですね。

今回のFairphone 2のソフトウェアアプデでAndroid 10対応に。現在はまだベータ版であり、本リリースは来年中を予定。Android 5からスタートした端末が、Android 6・Android 7.1・Android 9を経て、ここまで継続してサポートされています。

Our 6-yr-old Fairphone 2 is being upgraded to Android 10. That’s 7 years of software support! An industry first for an Android device! ? Together with the open source community we built the operating system. Proving it is possible to put sustainability at the heart of tech. ? pic.twitter.com/TuUjJWTi5J