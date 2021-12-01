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      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

      • author 編集部
      【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング
      Image: Amazon

      ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。

      開催中の｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を大量に紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。

      1位 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ L 60枚入

      1,020円

      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
      【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入

      1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      2位 BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 120GB

      BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 120GB 日本製 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG120U3-B/NL
      BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 120GB 日本製 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG120U3-B/NL

      2,530円（特選タイムセール特価）

      3位 タオル研究所 フェイスタオル 5枚セット

      【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 高速吸水 速乾 耐久性 薄手【選べる7色】 Japan Technology
      【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 高速吸水 速乾 耐久性 薄手【選べる7色】 Japan Technology

      1,054円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）

      4位 【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3

      7,980円（セール特価10%・920円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      5位 Fire TV Stick 4K

      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      6位 Fire TV Stick 4K Max

      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
      新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

      3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      7位 Echo Dot 第3世代

      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
      Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

      1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      8位 【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー オープン型ヘッドホン HD 599 SE

      【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー オープン型ヘッドホン HD 599 SE【国内正規品】
      【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー オープン型ヘッドホン HD 599 SE【国内正規品】

      12,500円（セール特価53%・13900円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      9位 final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン

      final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン【 VR バイノーラル ASMR 360オーディー推奨】…
      final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン【 VR バイノーラル ASMR 360オーディー推奨】…

      1,680円（セール特価17%・340円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      10位 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル

      Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W PD対応 MacBook Pro/Air iPad Pro iPad Air 4 Galaxy S20 Pixel LG 対応 (3.0m レッド)
      Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W PD対応 MacBook Pro/Air iPad Pro iPad Air 4 Galaxy S20 Pixel LG 対応 (3.0m レッド)

      1,043円（セール特価25%・347円オフ／2021年12月2日23:59まで）


      番外編 Amazonギフト券 チャージタイプ

      Amazonギフト券 チャージタイプ(直接アカウントに残高追加)
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      5,000円

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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。


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