【Amazonブラックフライデー】きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものランキング

ランキングって、なんだかんだ見ちゃいますよね…。
開催中の｢Amazonブラックフライデー｣。ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を大量に紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品を、ランキングでご紹介します。
1位 【大容量】ジップロック フリーザーバッグ
【大容量】ジップロック フリーザーバッグ M 90枚入
1,100円（セール特価44%・880円オフ／2021年12月2日23:59まで）
2位 BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 120GB
BUFFALO USB3.1Gen1 ポータブルSSD 120GB 日本製 耐衝撃・コネクター保護機構 SSD-PG120U3-B/NL
2,530円（特選タイムセール特価）
3位 タオル研究所 フェイスタオル 5枚セット
【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [軽さの理由] #006 フェイスタオル ウォームグレー ほうじ茶色 5枚セット 高速吸水 速乾 耐久性 薄手【選べる7色】 Japan Technology
1,054円（特選タイムセール特価／2021年12月2日23:59まで）
4位 【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
7,980円（セール特価10%・920円オフ／2021年12月2日23:59まで）
5位 Fire TV Stick 4K
Fire TV Stick - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
2,480円（セール特価50%・2500円オフ／2021年12月2日23:59まで）
6位 Fire TV Stick 4K Max
新登場 Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
3,980円（セール特価43%・3000円オフ／2021年12月2日23:59まで）
7位 Echo Dot 第3世代
Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール
1,490円（セール特価70%・3490円オフ／2021年12月2日23:59まで）
8位 【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー オープン型ヘッドホン HD 599 SE
【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー オープン型ヘッドホン HD 599 SE【国内正規品】
12,500円（セール特価53%・13900円オフ／2021年12月2日23:59まで）
9位 final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン
final (ファイナル) E500 カナル型 イヤホン【 VR バイノーラル ASMR 360オーディー推奨】…
1,680円（セール特価17%・340円オフ／2021年12月2日23:59まで）
10位 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル
Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W PD対応 MacBook Pro/Air iPad Pro iPad Air 4 Galaxy S20 Pixel LG 対応 (3.0m レッド)
1,043円（セール特価25%・347円オフ／2021年12月2日23:59まで）
番外編 Amazonギフト券 チャージタイプ
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※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。