なぜ多いの？ シリコンバレーのCEOにインド系が躍進した理由

語学力と14億人パワーの成せる技?

Adobe(アドビ)、IBM、Palo Alto Network(パロアルトネットワークス)のCEOもインド系なら、Microsoft(マイクロソフト)のサティア・ナデラCEO(2014年就任)、Google(グーグル)のスンダー・ピチャイCEO(2015年就任)、Twitterのパラグ・アグラワル次期CEOもインド系。米IT業界でインド系エグゼクティブの活躍が目立つようになってきましたね!

ジャック・ドーシーからTwitter次期CEOに指名されたパラグ・アグラワルは、上のようにジャックに感謝の意を表明しています。ハーバード大出身、インド系財閥のアナンド・マヒンドラ会長も、同胞の出世をわがことのように喜んでいます(インド系エグゼクティブの活躍が止まらない状況をコロナのパンデミックになぞらえたその表現は、ちょっと過激過ぎてあまり感心はできませんが)。

This is one pandemic that we are happy & proud to say originated in India. It’s the Indian CEO Virus… No vaccine against it. 😊 https://t.co/Dl28r7nu0u