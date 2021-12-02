かわいくて持ち運べるカーボンファイバーエレアコ｢LAVA ME 2｣が20％オフの7万円ちょっと！【Amazonブラックフライデー】

めちゃくちゃ欲しいんだが…。
僕、アコースティックギターが好きで10本以上持ってるんですけど、最近また欲しいのが出てきまして。ちょっと小型の持ち運びしやすいトラベルギターなんですよね。
で、ブラックフライデーで探してたら見つけました。｢LAVA ME 2｣です。
LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブラック）
87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）
LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブルー）
87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）
LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、オレンジ）
87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）
LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、レッド）
87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）
LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ホワイト）
87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）
カーボンファイバー製で温湿度の変化に強いのが特徴。アコギは基本的に木材なので温度や湿度の変化に弱いんですけど、カーボンファイバーだと影響は受けないので安定しています。
またエレアコ仕様となっており、リバーブやディレイ、コーラスがかけられます。
うーん、これ弾いてみたいなー。音はもちろん、持った感じも試してみたい！
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Source: Amazon