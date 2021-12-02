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      かわいくて持ち運べるカーボンファイバーエレアコ｢LAVA ME 2｣が20％オフの7万円ちょっと！【Amazonブラックフライデー】

      • author 三浦一紀
      かわいくて持ち運べるカーボンファイバーエレアコ｢LAVA ME 2｣が20％オフの7万円ちょっと！【Amazonブラックフライデー】
      Image: Amazon

      めちゃくちゃ欲しいんだが…。

      僕、アコースティックギターが好きで10本以上持ってるんですけど、最近また欲しいのが出てきまして。ちょっと小型の持ち運びしやすいトラベルギターなんですよね。

      で、ブラックフライデーで探してたら見つけました。｢LAVA ME 2｣です。

      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブラック）
      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブラック）

      87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブルー）
      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ブルー）

      87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、オレンジ）
      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、オレンジ）

      87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、レッド）
      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、レッド）

      87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ホワイト）
      LAVA ME 2 エフェクト付きのカーボンファイバーギター バッグピックと充電ケーブル付きの36インチエレクトリックアコースティックギター（FreeBoost、ホワイト）

      87,890円（セール特価20%・17,578円オフ／2021年12月2日23:59まで）

      カーボンファイバー製で温湿度の変化に強いのが特徴。アコギは基本的に木材なので温度や湿度の変化に弱いんですけど、カーボンファイバーだと影響は受けないので安定しています。

      またエレアコ仕様となっており、リバーブやディレイ、コーラスがかけられます。

      うーん、これ弾いてみたいなー。音はもちろん、持った感じも試してみたい！

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      ※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

      Source: Amazon

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