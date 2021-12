メープルシロップやらクリームチーズやら、小さな幸せにもサプライチェーン危機

なんでもないようなことが幸せだったと思う。

半導体とかワクチンとか、いろんなものが不足しがちな昨今。でも、そこまで緊急じゃないけどないと困る…みたいなものも、あちこち足りなくなってるみたいです。

BBCによれば、今メープルシロップが足りなくなってます。メープルシロップってちょっと高いよね…と思いながらもここ10年くらい常備している拙宅には聞き捨てならない問題ですが、不足の原因のひとつはまさにこれ、消費量の増加です。「メープルシロップのOPEC」と呼ばれるカナダ・ケベック州のメープルシロップ生産者団体Quebec Maple Syrup Producers(QMSP)によれば、2021年のメープルシロップの売上は対前年比約37%増加しています。これは長期的な傾向で、2004年と2020年の比較では売上が倍以上に増えているそうです。

でも、幸いQMSPは供給不足を想定したメープルシロップの備蓄(!)を持っていて、今回そのうち2万2000トンの放出を決定しました。ただ、2021年の世界のメープルシロップ生産量は8万3000トン(うち6万トンがケベック産)とのことなので、来年も同じ調子だと先々が心配です。

メープルシロップはサトウカエデの樹液を煮詰めて作るんですが、樹液の採取には日中が摂氏0度以上かつ夜間が氷点下という微妙な気候条件が必要なので、採取時期は2月末ごろから5月初旬ごろの間の8〜10週間に限られ、暖冬などでその期間が短くなれば収穫が減ってしまいます。メープルシロップ用の木を育てるにも数年かかるので、今足りないから急に増やすということも難しいです。備蓄が持つといいですね…。

余談ですがメープルシロップの備蓄と聞いて、巨大なプールみたいなものにメープルシロップが入ってて、それをぶわっと放出する図を想像したわけですが、実際はこんな感じで意外と淡々としてました。

Plusieurs médias s'inquiètent d’une possible pénurie de sirop d’érable. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec tiennent à rassurer la population qu’ils ont la capacité de répondre à la demande locale et internationale. https://t.co/dvZbNBjapcpic.twitter.com/7CjpcfUQly