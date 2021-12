今年もダサいぞ！ マイクロソフトのクリスマス恒例ダサセーターは『マインスイーパー』柄

着る勇気がある人はぜひ!

毎年クリスマス時期になると発売される「アグリー(醜い)セーター」。今年マイクロソフトが作ったのは、クリスマスツリーを模した『マインスイーパー』柄となっています。

🧶Knits finally here!🧶Get the Minesweeper-inspired #WindowsUglySweater and help us support @AbleGamers. Feeling good while you’re looking good; that’s a win-win.