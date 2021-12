節電への貢献大！ 夏は太陽熱を遮り、冬は多く取り込むガラスがシンガポールで開発

エネルギー効率が9.5%向上するって。

シンガポールの国立南洋理工大学にて、夏と冬の太陽熱を自分で調節できるガラスが作られました。ガラスの表面に施された多層コーティングのおかげで、夏は室内が暑くならないよう降り注ぐ熱を遮り、冬は室内を暖めるべく跳ね返さずに取り込むのです。

コーティングは酸化バナジウム、ナノ粒子複合体、アクリル樹脂、Low-E金属膜から成る層で挟まれており、電子部品を必要としません。夏は太陽熱の近赤外線を抑えて、長波長赤外線を外に向かって放射冷却し、冬はその逆の作用が起こる仕組みになっています。

研究者たちはもっと効率の良いコーティングを作ろうと考えており、たとえばビル建築に採用するなどして、世界のエネルギーを抑える一助になることを期待しています。

A team led by #NTUsg scientists has developed a material coating for glass window panels that self-adapts to heat or cool rooms across different #climate zones in the world, helping to cut energy usage. https://t.co/wtkq3vTdo8#NTUsgResearch@ScienceMagazinepic.twitter.com/Op7wCPAQfm