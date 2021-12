NVIDIAが『マトリックス レザレクションズ』を記念したカスタムPCを作る。グラフィックカードのプレゼントもあるよ

乱雑なキーボードや画面がネブカドネザル号のPCっぽい!

グラフィックボードやAI画像処理で知られるNVIDIAが、映画『マトリックス レザレクションズ』の公開を記念して、劇中の世界観をコンピューターで表現したカスタムPCを発表しました。

3種類のカスタムPC

ひとつめは NZXTとコラボし、ネブカドネザル号にセンチネルのアームが巻き付いた「NZXT Nebuchadnezzar」。

We’re giving you a CHANCE TO WIN these one-of-a-kind GeForce builds.



To celebrate The Matrix Resurrections we partnered with @wbpictures and challenged modders to create their own custom PCs inspired by The Matrix ?



Entering is easy:



? RT this post

? Comment #TheMatrixpic.twitter.com/E1FRaqUJmp — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 15, 2021

ふたつめは、Tipsとのコラボで制作された「The Breacher」。海賊電波でセンチネルを無効化する放送局をイメージしています。センチネルそのものがくっついているのがヤバいですね。

THIS PC IS NOT A DREAM and you could WIN IT!



To celebrate @TheMatrixMovie we challenged modders to create their own custom GeForce PCs inspired by The Matrix ?



Entering is easy:



? RT this post

? Comment #TheMatrixpic.twitter.com/EV907Mjb0n — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 16, 2021

3つめは、ドイツ人アーティストRandomDesignおよび Digital Stormとコラボした「DS Backup Operator」。仮想世界から電話を掛けると応答する、タンクが操作していそうです。

Could this be the ONE…you WIN?



To celebrate @TheMatrixMovie we challenged modders to create their own custom GeForce PCs inspired by The Matrix?



Our final build is up for grabs and entering is easy:



? RT this post

? Comment #TheMatrixpic.twitter.com/0bbx9y797D — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 17, 2021

筐体からはケーブルやディスプレイやキーボードが飛び出しており、「選択は幻覚だ」という文字とウサギのイラストや、ネブカドネザル号にあったのとソックリなプレートがあるなど、細かいこだわりが見て取れます。

どれも全体的に「マトリックス・コード」をイメージした黒と緑でまとめられており、ゴチャゴチャしたのがいかにもって感じですよね。

グラフィックカードのプレゼント

NVIDIAは、ウサギ、ネオがデジャヴュを見た時に現れたネコ、そして「マトリックス・コード」が描かれた特製バックプレート付きGPUのプレゼント企画も行なっています。応募詳細の投稿を待って、運を天に任せてみましょう。

▼プレゼント応募方法の予告▼

✅12月22日2:00 AMに応募詳細を投稿いたします。

✅応募締切は12月22日10:00AMです。応募期間が8時間と短いためご注意ください。

✅応募方法を見逃さないよう、このアカウントをフォロー しましょう !

※英語記事内の応募方法は、日本国内の応募方法とは異なります。 — NVIDIA GeForce JP (@NVIDIAGeForceJP) December 16, 2021