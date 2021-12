公式ティザー動画公開！ OPPOが折りたたみスマホ｢Find N｣を来週発表へ

ついにOPPOも!

来週水曜日、12月15日にOPPOが初の折りたたみスマートフォン「OPPO Find N」を発表することがわかりました。OPPOは、来週14日15日に「OPPO INNO DAY 2021」というテックイベントを開催。Find Nはそこでお披露目されるようです。

OPPO公式TwitterがFind Nとイベントのハッシュタグ付きでティザー動画を公開しています。

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

Hold. Fold. Enjoy. Repeat.

Coming December 15. #OPPOINNODAY2021pic.twitter.com/LVZKNgYiAv