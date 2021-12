Quest 2売れすぎ！ 専用アプリが海外のApp Storeで堂々たるNo.1になる

PS5やXbox series X/Sが品薄で手に入りにくいといっても、すごくないですか。

もっともお手軽なVRヘッドセット、MetaのQuest 2が売れに売れているようです。著名アナリストであるベネディクト・エヴァンスのツイートによれば、2021年のクリスマス期におけるアップルのApp StoreのランキングでQuestアプリがNo.1になったんですって。

Looks like Oculus had a big Christmas pic.twitter.com/jq4ikPOcub