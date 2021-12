値上げは続く… RazerのCEOがゲーム用ノートを来年さらに値上げと発言

もっと上がるのか…。

ガジェット好きにとって、今年はなかなか厳しい年でした。半導体不足でリリース延期・スキップされたシリーズがあったり、発表されても在庫薄で手に入らなかったり…。半導体不足の解消もまだ先が見えません。そんな中、さらに追い討ちをかけるニュースが。Razerのゲーム用ノートパソコン、来年はさらに値上げされるそうです。

値上げのニュースはRazerのMin-Liang Tan CEOのツイートから。

Just had a long meeting to review our gaming laptops line for next year - looks like there are significant increases in component costs etc and we'll be seeing price increases for next gen gaming laptops across the board (including the @Razer Blade) next year.