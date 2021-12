スレの票数やコメント入力など、Redditにリアルタイムな新機能が追加

Reddit好き。

すでにお気づきの人もいるかと思いますが、人気掲示板のRedditに新機能が追加されました。書き込む人たちのライブ感を強化したリアルタイム系新機能になっています。

スレ注目度の指数でもあるUpvote/Downvoteのカウント数がリアルタイムで反映されるようになりました。さらに、スレを今見ている人の数も表示。コメントを入力しようとしている人たちの数も「7人が入力中…」と表示されます。まさに臨場感! Redditスレの「今」がそのまま分かります。

Today, we’re launching a number of new, interactive features! Engage with your favorite communities, now with: voting and comment count animations, typing and reading indicators, and a new comment pill. https://t.co/cm22W8s7PJpic.twitter.com/kAUJUCJgxo