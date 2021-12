ジャック・ドーシーの次なる動き：Square社名変更で｢Block｣へ

先日、Twitter CEO退任を発表したジャック・ドーシー氏。これで決済サービスSquareに全力コミットできて嬉しそうと思っていたら、社名変更です。Squareは12月1日から「Block」になりました。

Block is @Square, @CashApp, @spiralbtc, @TIDAL, @TBD54566975, and our foundational teams who support them. We’re here to build simple tools to increase access to the economy. https://t.co/CkVKxHPkqypic.twitter.com/RMOnxCLP9Y