一体何だろう？ 月の裏側で中国の月面探査機｢玉兔2号｣が遠くに見つけた謎の四角い｢神秘小屋｣

ここでウサギが餅ついてたらいいなぁ。

中国の月面探査機「嫦娥四号」に積まれて来たローバー「玉兔2号」が、月の裏側で謎の四角い物体を発見しました。「フォン・カルマン」クレーターを超えた80m向こうの地平線に見えるソレは、「神秘小屋」と名付けられ、人々の関心が高まっています。

果たしてこれは知的生命体によるUFO基地なのか? それとも、映画『2001年宇宙の旅』で見たモノリス的な物体なのか? 何しろ地球から見えない月の裏側なので、妄想が捗ります。

しかし中国の動向を追っているジャーナリスト、アンドリュー・ジョーンズ氏いわく、「画像ではよく分からないし確かに調べるべきものだが、記念碑やエイリアンのものではないよ」と言っています。そして…

So yeah, it's not an obelisk or aliens, but certainly something to check out, and hard to discern much from the image. But large boulders (right) are sometimes excavated by impacts, as seen by the Chang'e-3 mission, which launched 8 years ago on Dec 1. [CNSA/CLEP] pic.twitter.com/ifOIFr4oQI