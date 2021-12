子どもにゃもったいないぜ!

TESLA(テスラ)から「サイバートラック」と同時に発表された四輪EVバギー「ATV(全地形対応車)」が、子ども用の「Cyberquad for Kids」としてデビューしました。

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @teslapic.twitter.com/gq23GWsiDk