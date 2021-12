｢アップルの布切れに散財するならこっち買って！｣テスラからサイバートラック型のホイッスルが発売

サイバートラックを呼ぶときに吹こう。

電気自動車のTESLA(テスラ)から、近未来SUVサイバートラックにソックリなホイッスル「Cyberwhistle」が発売されました。これまた従来の常識をひっくり返しそうなデザインです。

医療グレードのステンレス鋼を使用し、箱入りではあるものの…お値段は50ドル(約5,700円)と、ただの笛にしては高い気がします。これについては、イーロン・マスクが以下のようにツイートしています。

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!