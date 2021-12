サイバートラックでイーロン・マスクを一番悩ませるパーツは？

不格好だけどしょうがないものなのか…。

カリフォルニア州のフリーモントにあるTesla(テスラ)ファクトリーが空撮され、サイバートラックが試運転される姿が激写されました。ですが、そこには何か違和感が…?

サイバートラックには今までなかったサイドミラーと、不自然に長いワイパーがあることが見て取れます。自動車である限りワイパー機能は必要。ですが、サイバートラックのフロントガラスは大きいので、雨や雪にどう対処するかが課題ですよね。

これにはイーロン・マスクも苦言を呈しており、「サイドミラーはなくさないといけないね。それに笑えるほどデカいワイパーも。これが最終デザインなの?」というフォロワーの意見にこう答えています。

Manufacturers have to ship cars with side mirrors by law, but owners are allowed to modify their cars.The wiper is what troubles me most. No easy solution. Deployable wiper that stows in front trunk would be ideal, but complex.