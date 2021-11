Twitterがはかどる！ ツイートがタイムラインから消える謎現象が直りました

一体なんだったのか…。

Twitterのタイムラインで発生していた、タイムラインのツイートが勝手に消える問題が修正されました。

個人的にもこの問題を経験したことがあるのですが、タイムラインで議論を呼びそうなツイートを読んでいると、途中でいきなり消えてしまうんですよね。内容が内容だけに、モヤモヤな気分がずっと残っていました。

An update to the disappearing Tweet experience is rolling out for web! Now you can choose when you want new Tweets to load into your timeline –– click the Tweet counter bar at the top.