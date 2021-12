ブロックチェーン、イーサリアム、NFT…。｢Web3.0｣ってどんな時代？

インターネットは第3フェーズへ。

ネットの世界は止まることを知りません。かつてさんざん耳にした「Web 2.0」からさらに進化を続け、今から来るのは「Web 3.0」の世界。Web 3.0ってなーに? 米Giz編集部が解説してくれました!

ここ数カ月の間で、「Web 3.0/ Web 3」という言葉を急に耳にし始めたなと思っている人、少なくないのでは。まさに今、インターネットは第3フェーズに入ろうとしています。Web 3.0とは何なのか…? それはですね…まだハッキリわからないんです。暗号通貨、NFTなどが含まれるのは当然ですが、今はまだ初期段階にあり、「こうです!」と明確に言える段階ではないというのが正直なところ。なので、Web 3はこうだという解説よりも、Web 3.0ってこんな感じになりそうねという話をしたいと思います。

まずは復習から。Web 1.0は簡単に言うとウェブサイト、ウェブページの時代。情報をインターネットに表示することができるWWW(ワールドワイドウェブ)の世界の一端に、個人の趣味や興味のページを作ることができるようになったという時代。まだまだテキストが主流で、画像は重いと避けられていました。動画なんてもってのほかです。

次にやってきたのがWeb 2.0。よりダイナミックにユーザーが自由にインターネットを使えるようになりました。ウェブサイトはよりインタラクティブになり、アプリ的サービス(Gメールなど)の展開も進みました。ソーシャルメディアやブログが台頭し、画像や動画もアップし放題。多くの人がさまざまなコンテンツを「シェア」するようになった時代です。そして、今、その先にあるのがWeb 3/ Web 3.0です。

Web 3.0の定義はまだ割れていますが、その基本にあるのは分散型の時代だということ。Web 3.0の鍵となる暗号通貨でも見られますが、巨大テック企業5社GAFAM(Google・Amazon・Facebook・Apple・Microsoft)に力が集中せず、よりインターネットが民主化されていく時代だと考えられます。 FacebookがMetaになったから、GAMAMになるのね…?

Web 3 offers a new way that combines the best aspects of the previous eras. It’s very early in this movement and a great time to get involved.