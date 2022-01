iMac Proに｢第4のM1｣。12コアの特別仕様？

どれくらいの性能に?

早ければ今年のWWDCにて登場するかもしれない、次期iMac Pro。こちらに12コアCPUを搭載した「第4のM1チップ」が搭載されるとの噂が、海外にて登場しています。

ちなみに第1のM1チップはMacBook Airや13インチMacBook Pro、それにMac miniに搭載された「M1」で、第2と第3は14インチ/16インチMacBook Proに搭載されている「M1 Pro/M1 Max」のこと。この記事もM1 Proを搭載したMacBook Proにて執筆していますが、実に快適です。

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros