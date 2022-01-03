【Amazon 初売り】イヤホン・ヘッドホンが安い！ AfterShokz骨伝導イヤホンが25％オフ、ゼンハイザーのヘッドホンが47％オフなど

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。
人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、 AfterShokz骨伝導イヤホンやBeats、ゼンハイザーのヘッドホンなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2022年1月3日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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＞＞ウォッチリストの使い方について
｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！
Source:Amazon初売り