【Amazon 初売り】イヤホン・ヘッドホンが安い！ AfterShokz骨伝導イヤホンが25％オフ、ゼンハイザーのヘッドホンが47％オフなど

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。

人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、 AfterShokz骨伝導イヤホンやBeats、ゼンハイザーのヘッドホンなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2022年1月3日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

初売りでのお買い物をよりお得に！

購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。

話題の骨伝導イヤホンを買うなら、今がチャンス！

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人気のBeatsのイヤホンもセール価格！

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信頼のAnkerオーディオ機器もセール特価！

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数量限定タイムセールもお見逃しなく！

Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。

＞＞お得なキャンペーンページへ

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！