【Amazon初売り】もう容量不足に悩まない！ 128GBのmicroSDカードが1,690円、ポータブルSSDが35％オフなどストレージがお買い得

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。
人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、128GBのmicroSDカードが1,690円、ポータブルSSDが35％オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2022年1月4日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
初売りでのお買い物をよりお得に！
購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。
17％オフも！消耗品のmicroSDカードはここで買いだめ！
録画やゲームでも使えるハードディスクが各容量でおトクに！
持ち運びに便利なポータブルSSDが35％オフに
内蔵ハードディスクやメモリも安くなってます！
数量限定タイムセールもお見逃しなく！
｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！
あわせて読みたい：
【Amazon初売り】Anker製品が安い！ USBハブ一体型急速充電器が50％オフ、ワイヤレスイヤホンが25％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-4.html
【Amazon 初売り】イヤホン・ヘッドホンが安い！ AfterShokz骨伝導イヤホンが25％オフ、ゼンハイザーのヘッドホンが47％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-2.html
【Amazon 初売り】本日スタート！ ルンバの福袋やBeats Studio Budsなど、今すぐチェックしたい20アイテムをピックアップ
今年も｢Amazon初売り｣ が始まりました！ 期間は1月6日23時59分までの4日間。ルンバe5 スターターセットや10％オフのBeats Studio Bu...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-1.html
Source:Amazon初売り