【Amazon初売り】『パワプロクン ポケットR』が2,869円！ ブロックスやモノポリーなど、ボードゲームも最大64％オフ

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。
人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、『パワプロクン ポケットR』が2,869円、ブロックス トライゴンが36％オフ、モノポリーが47％オフなど、ゲーム・パーティーグッズが初売り価格でお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2022年1月5日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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初売りでのお買い物をよりお得に！
購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。
パワポケR、なんと52％オフで2,869円！
家族みんなで楽しめるボードゲームが初売り価格で登場！
人気のNintendo Switch本体やソフトなど、テレビゲーム関連アイテムをお得に買うなら今！
数量限定タイムセールもお見逃しなく！
｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！
【Amazon初売り】Anker製品が安い！ USBハブ一体型急速充電器が50％オフ、ワイヤレスイヤホンが25％オフなど
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https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-4.html
【Amazon 初売り】イヤホン・ヘッドホンが安い！ AfterShokz骨伝導イヤホンが25％オフ、ゼンハイザーのヘッドホンが47％オフなど
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https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-2.html
【Amazon初売り】バックパックがお買い得！ マムートが32％オフ、グレゴリーが36％オフなど
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https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0104-3.html
Source:Amazon初売り