【Amazon初売り】スマホをかざすだけの｢SwitchBot NFCタグ｣が3つで780円！ 人感センサーやリモートボタンも20％オフとお買い得

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

Amazon（アマゾン）では、2022年1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。本日最終日！

人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、｢SwitchBot NFCタグ｣が780円、最新スマートロックもセール価格になるなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2か月99円のキャンペーンを開催中（過去12カ月で利用していないユーザーが対象）。

なお、以下の表示価格は2022年1月6日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞お買い得品まとめ、｢Amazon初売り｣の記事一覧はこちら

初売りでのお買い物をよりお得に！

購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。

スマートホーム製品がセールに！

＞＞【セール】Alexa対応スマートホーム製品がお買い得

声で家電をリモート操作！Echo製品も安くなってます！

＞＞Echoシリーズが2,980円から

最新リモコン付きFire TV Stickを買うなら今でしょ！

＞＞【最大40％OFF】Fire TVシリーズ

セールの定番商品、Fireタブレットを物色してみよう

＞＞【最大6,000円OFF】Fireタブレットシリーズ

数量限定タイムセールもお見逃しなく！

｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。

＞＞お得なキャンペーンページへ

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！

あわせて読みたい：