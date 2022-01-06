【Amazon初売り】スマホをかざすだけの｢SwitchBot NFCタグ｣が3つで780円！ 人感センサーやリモートボタンも20％オフとお買い得

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。
Amazon（アマゾン）では、2022年1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。本日最終日！
人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、｢SwitchBot NFCタグ｣が780円、最新スマートロックもセール価格になるなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2か月99円のキャンペーンを開催中（過去12カ月で利用していないユーザーが対象）。
なお、以下の表示価格は2022年1月6日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞お買い得品まとめ、｢Amazon初売り｣の記事一覧はこちら
初売りでのお買い物をよりお得に！
購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。
スマートホーム製品がセールに！
声で家電をリモート操作！Echo製品も安くなってます！
最新リモコン付きFire TV Stickを買うなら今でしょ！
セールの定番商品、Fireタブレットを物色してみよう
数量限定タイムセールもお見逃しなく！
｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！
あわせて読みたい：
【Amazon 初売り】イヤホン・ヘッドホンが安い！ AfterShokz骨伝導イヤホンが25％オフ、ゼンハイザーのヘッドホンが47％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-2.html
【Amazon初売り】Anker製品が安い！ USBハブ一体型急速充電器が50％オフ、ワイヤレスイヤホンが25％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0103-4.html
【Amazon初売り】もう容量不足に悩まない！ 128GBのmicroSDカードが1,690円、ポータブルSSDが35％オフなどストレージがお買い得
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0104-1.html
【Amazon初売り】バックパックがお買い得！ マムートが32％オフ、グレゴリーが36％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0104-3.html
【Amazon 初売り】卓上やきとり焼き器｢屋台横丁｣が51％オフ、ティファールの電気圧力鍋が36％オフなど
Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。人気のアイテムがお買い得となるタイムセールで...
https://www.gizmodo.jp/2022/01/amazon-timesale-hatsuuri-2022-0106-2.html
Source:Amazon初売り