倒産から復活したIoTなeバイク｢ARC VECTOR｣。HUD内蔵ヘルメット＋触覚フィードバックするウェアで安全運転できる

発売前に不死鳥伝説が誕生。

2018年にクラファンで1.5億円の出資額が集まったものの、翌年に破産してしまったイギリスのeバイクメーカーARC。

彼らが作るはずだった「THE VECTOR」はなんと1,300万円以上もする高級車です。またヘッドアップディスプレイ内蔵ヘルメットおよび、背後から近付く車を知らせる触覚フィードバック内蔵ウェアと連動し、安全運転を促すIoTバイクとしても斬新なものでした。

As we look forward to an exciting #2022, with customers already tailoring their very own Vector's in our new commissioning suite.We wanted to wish you all a Happy New Year and thank you for your continued support.Here is Vector in various looks. pic.twitter.com/jakBreV0xK