妙に昭和っぽいAIヒューマノイド｢Beomni 1.0｣。遠隔操作で病院や宇宙で活躍できる #CES2022

5本指の器用さが人間みたい!

「CES 2022」は家電の見本市ですが、時にはヒューマノイドが出品されることもあります。それが米国BEYOND IMAGINATION社のAI搭載ロボ「Beomni 1.0」。

下半身は4輪車というケンタウロス型で、上半身は遠隔操作で人間がフルコントロールすることが可能。ですが目を引くのは、何よりその昭和のSF風なデザインだったりします。

「Beomni 1.0」はWi-Fiと5G接続で遠隔操作をし、AIが動きを補助しつつアクションを学んで進化します。また過去の学習から、人間なしでも自律的に行動できるよう設計されています。持ち上げられる荷物は 、片腕につき15.88kgまで。ですが力だけではなく、指先で塩をひとつまみ…なんて細やかな動きも可能です。

#BeomniRobot and the Beyond Imagination team have arrived for CES® in Vegas, and we are excited to see everyone!See Beomni at CES® in the @GoZeroG booth #9227, Tech East, starting on Wednesday 1/5 through Friday 1/7. #Vegas#AI#CES#CES2022#Tech#HumanoidRobot#Robotpic.twitter.com/qJW9OXoeGO