クルマの自動運転技術を応用。視覚障害者をナビするAIウェアラブル・デバイス｢biped｣ #CES2022

視力の弱い人たちを手助けする。

世界初、3DカメラとGPSとAIを搭載し、音声で障害物を避けるよう指示するウェアラブル・デバイス「biped」が「CES 2022」に出展されています。

自律運転車が歩行者やほかの車との衝突を避ける技術を応用して目の見えない人をナビゲートし、数秒先にある障害物にぶつからないよう注意を促し、目的地まで案内します。

